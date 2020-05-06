Путин рассказал о здоровье Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого выявили коронавирус, идет на поправку. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в среду, 6 мая, на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Прежде чем начать сегодняшнее совещание, я хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина», — сказал Путин.

По его словам, выздоровление премьера проходит в штатном режиме, но «не без температуры, как в таких случаях часто бывает».

Президент добавил, что он каждый день на связи с главой правительства, который участвует в каждом совещании и подготовке всех решений.

«В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления», — заключил Путин.

Мишустин сообщил Путину о своем диагнозе 30 апреля. Председатель кабинета министров отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей. Его врио был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Всех членов правительства, которые контактировали с заболевшим премьером, изолировали, они прошли дополнительное тестирование. Кабмин работает в штатном режиме.

Позже с коронавирусом госпитализировали главу Минстроя Владимира Якушева. Также этот диагноз подтвердился у одного из замов Якушева, Дмитрия Волкова.

У главы Минкультуры Ольги Любимовой диагностировали коронавирус 6 мая. Болезнь протекает в легкой форме, она проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции. Все сотрудники министерства сдали тесты на эту инфекцию.

По данным на 6 мая, в 85 регионах России число случаев коронавируса достигло 165 929.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.