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Путин рассказал о здоровье Мишустина
06 мая 2020, 21:10 • 37 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого выявили коронавирус, идет на поправку. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в среду, 6 мая, на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
«Прежде чем начать сегодняшнее совещание, я хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина», — сказал Путин.
По его словам, выздоровление премьера проходит в штатном режиме, но «не без температуры, как в таких случаях часто бывает».
Президент добавил, что он каждый день на связи с главой правительства, который участвует в каждом совещании и подготовке всех решений.
«В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления», — заключил Путин.
Мишустин сообщил Путину о своем диагнозе 30 апреля. Председатель кабинета министров отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей. Его врио был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Всех членов правительства, которые контактировали с заболевшим премьером, изолировали, они прошли дополнительное тестирование. Кабмин работает в штатном режиме.
Позже с коронавирусом госпитализировали главу Минстроя Владимира Якушева. Также этот диагноз подтвердился у одного из замов Якушева, Дмитрия Волкова.
У главы Минкультуры Ольги Любимовой диагностировали коронавирус 6 мая. Болезнь протекает в легкой форме, она проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции. Все сотрудники министерства сдали тесты на эту инфекцию.
По данным на 6 мая, в 85 регионах России число случаев коронавируса достигло 165 929.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.
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