Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно за...
Главная / Политика

Путин рассказал о здоровье Мишустина

06 мая 2020, 21:10  •  37 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого выявили коронавирус, идет на поправку. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в среду, 6 мая, на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
«Прежде чем начать сегодняшнее совещание, я хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина», — сказал Путин.
По его словам, выздоровление премьера проходит в штатном режиме, но «не без температуры, как в таких случаях часто бывает».
Президент добавил, что он каждый день на связи с главой правительства, который участвует в каждом совещании и подготовке всех решений.
«В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления», — заключил Путин.
Мишустин сообщил Путину о своем диагнозе 30 апреля. Председатель кабинета министров отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей. Его врио был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Всех членов правительства, которые контактировали с заболевшим премьером, изолировали, они прошли дополнительное тестирование. Кабмин работает в штатном режиме.
Позже с коронавирусом госпитализировали главу Минстроя Владимира Якушева. Также этот диагноз подтвердился у одного из замов Якушева, Дмитрия Волкова.
У главы Минкультуры Ольги Любимовой диагностировали коронавирус 6 мая. Болезнь протекает в легкой форме, она проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции. Все сотрудники министерства сдали тесты на эту инфекцию.
По данным на 6 мая, в 85 регионах России число случаев коронавируса достигло 165 929.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
06 мая 2020, 05:10
Лукашенко назвал правильное место для парада Победы, пригласив Путина и коллег
06 мая 2020, 03:10
Американское лекарство для русского премьера? Чем лечат Мишустина от COVID-19: Мнение блогера
06 мая 2020, 11:10
В Киеве раскрыли новый план по возвращению Крыма
06 мая 2020, 07:10
Обсудили даже здоровье Мишустина: О чём ещё говорили Путин и Лукашенко
06 мая 2020, 07:10
"Мы им нефть и лес - они нам трусы и носки!": Пронько об "успехах" импортозамещения
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за рас...
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русски...
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 10:10
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
02 мая 2020, 18:10
Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
05 мая 2020, 08:10
"Хватит быть добренькими!": Багдасаров призвал вернуть исконно русские земли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.