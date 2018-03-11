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Путин рассказал о "захваченом самолете" во время Олимпиады в Сочи: Лучше не говорить, что я тогда чувствовал

11 марта 2018, 17:09  •  280 • В России

В соцсетях появился фильм "Путин" о президенте России. В одном из эпизодов ленты рассказывается о драматичнейшем эпизоде в день открытия Олимпийских игр в Сочи.

- Это очень чувствительная страничка Олимпиады, - рассказал Владимир Путин. - Мы не случайно об этом не говорим. У нас был прием перед Открытием Игр. Потом вместе с руководителями МОК мы сели в автобус и поехали на стадион "Фишт". И где-то на середине пути адъютант передает телефон. Звонил руководитель штаба по обеспечению безопасности Олимпиада. Докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи.

Было принято решение поднять авиацию, чтобы контролировать полет самолета. Сигнал СОС передал турецкий "боинг", летевший из Харькова, пилоты сообщили, что у одного из пассажиров бомба.

- Я спросил, что вы предлагаете, и ответ ожидаемый: "в соответствии с планом, предусмотренным на подобные ситуации", - сказал Путин. - Сбить! Я им сказал, действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе, все ли в порядке, я сказал: все хорошо. Я им не мог ничего сказать до выяснения всех деталей.

И только, когда президент и глава МОК были уже на стадионе, раздался второй звонок от главы штаба. Доложили, что это была пьяная выходка, все в порядке, самолет летит в Стамбул.

- Что вы успели почувствовать между двумя звонками?

- Мне кажется, лучше об этом не говорить, - ответил Путин.

Как Путин хлопнул дверью в Гамбурге

В 90-х Путин возглавлял делегацию Санкт-Петербурга в Гамбурге, и на одной из встреч президент Эстонии с трибуны начал оскорблять Россию. Путин демонстративно встал и вышел из зала, хлопнув дверью.

- Он был главным гостем, и позволил себе неуместные выражения в адрес нашей страны, - рассказал Путин. - Я не специально хлопал, там двери больше, чем в Кремле. Получилось громко.

При этом он уверен, что политик не должен проявлять эмоции.

- Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права проявлять слабость, - заявил Путин.

Как Путину сломали нос

Владимир Путин рассказал авторам фильма, что до шестого класса учился плохо, и даже в пионеры его не принимали.

- Хулиганил! Не принимали, но потом приняли, - признался он. - Стал заниматься спортом, сначала самбо, потом дзюдо. Начал постепенно меняться, учить лучше.

Но борьба была не первым видом спорта.

- Самым первым был бокс, - вспомнил Путин. - Там мне нос сломали, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу.

Как дочери Путина хотят изменить Россию

Президент России немного рассказал о своих родителях и своих дочерях.

- Может быть не всегда, но быть требовательным - это не значит "не любить", - вспомнил Путин своих маму и папу. - Я рос в атмосфере любви. Мои родители всех себя посвящали мне, они были заточены на мои будущие успехи.

Такой же подход глава государства использует и к своим детям.

- Я того же желаю своим дочерям, - признается Путин. - Они стараются, работают много. В этом смысле я очень доволен. Они трудоголики и очень любят свою страну. Гордятся ей, хотят сделать ее лучше и постоянно говорят об этом со мной. Ну а уж как они строят свою личную жизнь, это в их собственных руках.

Как Путин пошел к родным моряков "Курска"

- После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, разумеется, это всё не могло армию не коснуться. И трагедия "Курска" — это тоже проявление общего состояния вооружённых сил, - сказал президент, вспоминая трагедию с подводной лодкой. - Ну что греха таить, мы же хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооружённые силы, поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная, столько людей погибло. Я только приступил к исполнению обязанностей президента после выборов. Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьёзные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое, потом, конечно, всё это развернулось в полном объёме и в полный рост.

Путин рассказал, что он не мог не выйти на разговор к находящимися в шоке людям.

- Нужно было поддержать людей, заверить их в том, что мы сделаем все для того, чтобы лодку поднять, - сказал Путин, хотя все говорили, что поднять "Курск" невозможно. - Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли. Но когда я проводил совещание, все сказали - это невозможно.

И тем не менее "Курск" в результате уникальной операции подняли.

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