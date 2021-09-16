Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

Путин рассказал о вспышке COVID-19 в своем окружении

16 сентября 2021, 10:35  •  91 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава РФ извинился перед коллегами за отмену запланированного визита
Президент России Владимир Путин рассказал, выступая на саммите ОДКБ, что несколько десятков человек из его окружения подхватили коронавирусную инфекцию.
Российский лидер принес извинения коллегам по ОДКБ, заявив, что по вынужденным причинам принял решение об отмене своего визита в Таджикистан. Президент выразил сожаление из-за изменения планов, указав, что вынужденно отказался от поездки в Душанбе.
Путин сообщил, что в его окружении выявлены "не идин, не два", а несколько десятков случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
"И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", – указал президент.
Путин также выразил сожаление из-за того, что не может обнять своих коллег и обменяться с ними рукопожатиями.
По информации РИА Новости, внеочередное заседание государств-членов ОДКБ началось в Таджикистане 16 сентября. Российский лидер принял участие в видеоформате, остальные лидеры входящих в объединение стран приехали в столицу республики.
Днем ранее стало известно, что российский лидер перешел на режим самоизоляции после случаев заражения коронавирусной инфекцией в его близком окружении. О такой вероятности президент заявлял еще накануне, выступая перед паралимпийцами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ ушел на карантин и сдал тест на COVID-19. Известно, что мазок российского лидера оказался отрицательным.
В пресс-службе президента также указали, что лидер решил самоизолироваться, не желая подвергать риску остальных высокопоставленных лиц, с которыми у него была запланирована встреча.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
11 сентября 2021, 06:50
Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баранец
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.