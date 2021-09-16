Путин рассказал о вспышке COVID-19 в своем окружении

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Глава РФ извинился перед коллегами за отмену запланированного визита

Президент России Владимир Путин рассказал, выступая на саммите ОДКБ, что несколько десятков человек из его окружения подхватили коронавирусную инфекцию.

Российский лидер принес извинения коллегам по ОДКБ, заявив, что по вынужденным причинам принял решение об отмене своего визита в Таджикистан. Президент выразил сожаление из-за изменения планов, указав, что вынужденно отказался от поездки в Душанбе.

Путин сообщил, что в его окружении выявлены "не идин, не два", а несколько десятков случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", – указал президент.

Путин также выразил сожаление из-за того, что не может обнять своих коллег и обменяться с ними рукопожатиями.

По информации РИА Новости, внеочередное заседание государств-членов ОДКБ началось в Таджикистане 16 сентября. Российский лидер принял участие в видеоформате, остальные лидеры входящих в объединение стран приехали в столицу республики.

Днем ранее стало известно, что российский лидер перешел на режим самоизоляции после случаев заражения коронавирусной инфекцией в его близком окружении. О такой вероятности президент заявлял еще накануне, выступая перед паралимпийцами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ ушел на карантин и сдал тест на COVID-19. Известно, что мазок российского лидера оказался отрицательным.

В пресс-службе президента также указали, что лидер решил самоизолироваться, не желая подвергать риску остальных высокопоставленных лиц, с которыми у него была запланирована встреча.