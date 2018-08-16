Путин рассказал о вкладе умершего экс-премьера Индии в становление партнерства двух стран

По словам президента, его будут помнить как политика, внесшего большой личный вклад в развитие дружественных отношений его страны с Россией.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования премьеру Индии Нарендре Моди, а также президенту государства Раму Натху Ковинду в связи с кончиной бывшего премьера государства Атала Бихари Ваджпаи. Такое заявление сделали в пресс-службе Кремля.

«Его будут помнить как политика, внесшего большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами», - говорится в сообщении. Также в публикации отмечается роль усопшего в становлении российско-индийского «особо привилегированного стратегического партнерства».

Как стало известно перед этим, бывший премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет.

В связи со смертью бывшего премьера правительство государства объявило семидневный траур.