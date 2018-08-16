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Путин рассказал о вкладе умершего экс-премьера Индии в становление партнерства двух стран

16 августа 2018, 23:24  •  35 • Политика
По словам президента, его будут помнить как политика, внесшего большой личный вклад в развитие дружественных отношений его страны с Россией.
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования премьеру Индии Нарендре Моди, а также президенту государства Раму Натху Ковинду в связи с кончиной бывшего премьера государства Атала Бихари Ваджпаи. Такое заявление сделали в пресс-службе Кремля.
«Его будут помнить как политика, внесшего большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами», - говорится в сообщении. Также в публикации отмечается роль усопшего в становлении российско-индийского «особо привилегированного стратегического партнерства».
Как стало известно перед этим, бывший премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет.
В связи со смертью бывшего премьера правительство государства объявило семидневный траур.

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