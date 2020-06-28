Путин рассказал о своих тестах на коронавирус и риске в Коммунарке: "Все были против!"

В интервью "России 1" президент Владимир Путин сообщил, что сдаёт тесты на коронавирус раз в 3-4 дня. И до настоящего момента все они были отрицательными - "слава Богу, да", ответил Путин на соответствующий вопрос о результатах тестирования.

Кроме того, президент ответил на вопросы о визите в Коммунарку. Он признал, что в его окружении все были против подобного риска. Однако Путин посчитал, что решение оправдано - следует лично поехать и увидеть, как обстоят дела в ковидной больнице.

"Но тогда и Мишустин ещё не болел. Поэтому определённая степень свободы поведения в высшем эшелоне у меня была", - пояснил Владимир Путин.

При этом президент добавил, что неоправданным риск был бы, если бы он не был вызван необходимостью. А здесь она прослеживалась. Наконец, отвечая на вопрос "пытались ли отговорить?", Путин сказал: "Разумеется пытались. Не то что пытались, все были против!"