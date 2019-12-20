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Путин рассказал о своем отношении к резолюции Европарламента по Второй мировой войне

20 декабря 2019, 22:24  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин признался, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция о причинах Второй мировой войны удивила и задела его. Об этом он заявил на встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.
«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из резолюций последних Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано», — отметил Путин.
19 сентября Европейский парламент 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.
6 сентября сообщалось, что в ходе мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой, польский президент Анджей Дуда начал свою речь с заявления о том, что в сентябре 1939 года Советский Союз как «союзник нацистской Германии» напал на Польшу. Его поддержала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также призвала Москву разделить вину с гитлеровской Германией за развязывание войны, окончание которой она «затормозила» на полвека.

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