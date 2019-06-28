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Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

28 июня 2019, 10:54  •  63 • Политика
Россия и Китай не выстраивают политику против кого бы то ни было, а реализуют планы по развитию сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times, опубликованном в четверг, 27 июня.
«Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было», — сообщил глава государства.
Кроме того, несмотря на совпадающие позиции КНР и России по целому ряду вопросов сегодняшней мировой повестки дня, Путин призвал не искать какого-то подтекста в сближении Москвы и Пекина.
Путин напомнил, что Россия и КНР подписали договор о дружбе в 2001 году и это было задолго до экономического противостояния Китая и США.
Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом на $34 млрд в год. Пекин в ответ принял зеркальные меры.
8 марта сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за январь-февраль увеличился на 1,7% в годовом исчислении и сократился на 19,9% за тот же период между Китаем и США.

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