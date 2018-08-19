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Путин рассказал о росте зависимости Германии от российского газа

19 августа 2018, 00:09  •  49 • Политика
По словам президента, в этом году потребление российского газа в Германии выросло на 13 процентов.
Президент отметил, что Москва придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Берлином.
Россия придает большое значение развитию сотрудничества с Германией, одним из приоритетов которого является энергетическая сфера. Такое заявление сделал представителям СМИ глава государства Владимир Путин перед переговорами с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Россия, по словам Путина, придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ в политической, экономической и других сферах. «Одним из приоритетных направлений является энергетика», - отметил Путин.
Президент напомнил, что ФРГ является крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. В 2017 году Россия поставила в Германию 53,8 миллиарда кубометров газа, что покрывает более 30 процентов немецкого рынка. При этом потребление российского газа в Германии постоянно растет, в этом году оно выросло на 13 процентов, отметил российский лидер.

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