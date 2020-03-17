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Путин рассказал о роли оппозиции в парламенте

17 марта 2020, 13:35  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что стране нужна оппозиция, однако политика не должна превращаться в «бардак».
«И системная нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», — заявил президент страны в очередном выпуске интервью ТАСС.
Путин подчеркнул, что заседания парламента необходимы для конструктивного обсуждения. Он вспомнил эпизоды 1990-х годов, когда «бардак это был, а не парламент». Президент подчеркнул, что хуже драк и «невозможности принять ни одного решения» было то, что если решения и принимались, то их невозможно было реализовать. Из-за этого экономика была загнана в тупик.
«Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают? Или государственные решения принимают? И в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: «Вам нужны великие потрясения? А мне нужна Великая Россия», — заключил он.
Ранее в интервью агентству Путин признался, что не раз становился жертвой обмана. Это происходило в советское время.

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