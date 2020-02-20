Путин рассказал о реальных задачах Медведева. Нет, это не вице-президент

В первом выпуске проекта речь шла об отставке правительства России. Владимир Путин дал понять, что не станет раскрывать деталей принятия решения, однако подчеркнул: об увольнениях знал он, и этого достаточно. Что касается судбы Дмитрия Медведева, с ним отставку Путин обсудил заранее. Поскольку с коллегой находится ещё и в дружеских отношениях - "секретов нет".

Как известно, для Медведева была предложена новая должность, которой ранее не было в штатном расписании. Депутат Владимир Жириновский даже предложил называть его вице-президентом, однако в интервью Путин отметил, что подобный статус не бьётся с реальными задачами.

"Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель. По этой линии работы".

Что касается тандема, ничего не распалось - "мы как работали, так и работаем".

"Он поменял направление своей деятельности, это правда. Это тоже естественно", - сказал Путин.