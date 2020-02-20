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Путин рассказал о реальных задачах Медведева. Нет, это не вице-президент
20 февраля 2020, 17:09 • 61 • Политика
В спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" президент России рассказал о реальных задачах Дмитрия Медведева в новой должности. И не стоит думать, что де-факто он стал вице-президентом, отметил Путин.
В первом выпуске проекта речь шла об отставке правительства России. Владимир Путин дал понять, что не станет раскрывать деталей принятия решения, однако подчеркнул: об увольнениях знал он, и этого достаточно. Что касается судбы Дмитрия Медведева, с ним отставку Путин обсудил заранее. Поскольку с коллегой находится ещё и в дружеских отношениях - "секретов нет".
Как известно, для Медведева была предложена новая должность, которой ранее не было в штатном расписании. Депутат Владимир Жириновский даже предложил называть его вице-президентом, однако в интервью Путин отметил, что подобный статус не бьётся с реальными задачами.
"Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель. По этой линии работы".
Что касается тандема, ничего не распалось - "мы как работали, так и работаем".
"Он поменял направление своей деятельности, это правда. Это тоже естественно", - сказал Путин.
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