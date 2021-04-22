Путин рассказал о реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов

В стране ведется работа по формированию законодательства, которое будет обеспечивать контроль за эмиссией парниковых газов. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите лидеров государств по вопросам климата.

«Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение», — заявил президент РФ.

Российский лидер отметил, что важной задачей является построение эффективного межгосударственного сотрудничества по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в сфере экологии, прежде всего, по словам Путина, это касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», — сообщил глава государства.

Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в чистые технологии в РФ, заключил Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Путин решил участвовать в организуемом США саммите по климату, поскольку считает данную тему актуальной для страны. По его словам, это мероприятие посвящено климату и экологии, которые являются важным приоритетом для нашей страны. И именно исходя из этого глава государства принял решение выступить на саммите.

21 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий разработку собственниками промышленных объектов плана вывода из эксплуатации своих предприятий и ликвидации накопленного вреда. По ее словам, нововведения коснуться производств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества.