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Путин рассказал о "высшем счастье" для человека
06 марта 2020, 22:35 • 80 • Политика
Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует, заявил президент России Владимир на встрече с общественностью в Ивановской области.
Президент России Владимир Путин назвал воспитание ребёнка высшим счастьем для человека и призвал всегда об этом помнить. Заявление прозвучало на встрече с общественностью в Ивановской области.
Он добавил, что ему было приятно услышать от присутствующих на встрече женщин, что они считают своей главной задачей именно рождение и воспитание детей. Путин отметил, что у женщины много главных задач, но это действительно наиглавнейшая.
Напомним, что в ходе этой же встречи президент России заявил о необходимости сокращения сроков оформления маткапитала с 15 до 5 дней, а также о переводе в будущем процедуры в электронный формат.
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