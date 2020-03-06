Путин рассказал о "высшем счастье" для человека

Президент России Владимир Путин назвал воспитание ребёнка высшим счастьем для человека и призвал всегда об этом помнить. Заявление прозвучало на встрече с общественностью в Ивановской области.

"Дело не в демографической программе. Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует. Вот мы прежде всего об этом должны помнить", - сказал президент России.

Он добавил, что ему было приятно услышать от присутствующих на встрече женщин, что они считают своей главной задачей именно рождение и воспитание детей. Путин отметил, что у женщины много главных задач, но это действительно наиглавнейшая.

Напомним, что в ходе этой же встречи президент России заявил о необходимости сокращения сроков оформления маткапитала с 15 до 5 дней, а также о переводе в будущем процедуры в электронный формат.