Путин рассказал о "лучших в мире" лекарствах от COVID-19

Отметил глава государства и серьёзные усилия, которые прилагают российские учёные в работе над созданием вакцины, способной предотвратить в будущем подобную пандемию. По его словам, создавшуюся сейчас ситуацию необходимо будет всем вместе оценить немного позднее, тогда и можно будет сделать все соответствующие выводы "по поддержке направлений, которые являются наиболее востребованными".

У нас появились лекарственные препараты, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте, - уверен президент.

Об этом Владимир Путин сказал в ходе онлайн-видеоконференции с российскими медиками в преддверии их профессионального праздника, который отмечается в этом году 21 июня.

"Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а сейчас хочу это сделать, что называется, напрямую - за то, что в период испытаний вы достойно, мужественно выполняли и выполняете до сих пор свой долг. Помогли, вылечили, спасли, буквально выходили сотни тысяч наших граждан - и тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожали другие опасные болезни", - сказал президент.