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Путин рассказал о "лучших в мире" лекарствах от COVID-19
21 июня 2020, 18:00 • 44 • Политика
Президент России уверен в том, что в ближайшее время российские специалисты разработают вакцину от коронавируса. По мнению главы государства, высокий уровень развития российской науки в исследовательской сфере гарантирует то, что создаваемые препараты от COVID-19 - лучшие в мире.
Отметил глава государства и серьёзные усилия, которые прилагают российские учёные в работе над созданием вакцины, способной предотвратить в будущем подобную пандемию. По его словам, создавшуюся сейчас ситуацию необходимо будет всем вместе оценить немного позднее, тогда и можно будет сделать все соответствующие выводы "по поддержке направлений, которые являются наиболее востребованными".
Об этом Владимир Путин сказал в ходе онлайн-видеоконференции с российскими медиками в преддверии их профессионального праздника, который отмечается в этом году 21 июня.
"Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а сейчас хочу это сделать, что называется, напрямую - за то, что в период испытаний вы достойно, мужественно выполняли и выполняете до сих пор свой долг. Помогли, вылечили, спасли, буквально выходили сотни тысяч наших граждан - и тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожали другие опасные болезни", - сказал президент.
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