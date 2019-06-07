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Путин рассказал о предпочтениях в выборе премьер-министра Великобритании

07 июня 2019, 01:24  •  48 • Политика
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, кого бы он хотел видеть будущим премьер-министром Великобритании, заявил, что это дело народа страны.
«Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента, в том числе и прежде всего политического. Каков будет расклад в парламенте, наверное, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов повестки дня, имеется в виду Brexit, конечно, и внутриполитической, экономической, тот и победит», — заявил он, пишет в четверг, 6 июня, «РИА Новости».
Путин отметил, что надеется, что новый британский премьер учтет интересы более 600 компаний, работающих в России.
Кроме того, президент призвал перевернуть страницу, связанную со шпионажем в отношениях России и Великобритании. Он считает, что гораздо важнее вопросы, связанные с интересами в сфере экономики, социальной сфере и безопасности.
Палата общин британского парламента трижды отказалась голосовать за предложенный проект соглашения о Brexit. В этой связи премьер-министр Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. 24 мая она объявила, что покинет свой пост 7 июня.
На должность премьер-министра Великобритании претендуют 13 кандидатов. Одним из наиболее вероятных преемников Мэй называют бывшего главу МИД страны Бориса Джонсона. Он уже пообещал в случае назначения на должность главы правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без какой-либо сделки.

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