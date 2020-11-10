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Путин рассказал о предложенном Россией США новом уравнении безопасности
10 ноября 2020, 20:40 • 88 • Политика
Российская Федерация передала Соединенным Штатам предложение выработать новое уравнение безопасности в сфере стратегической стабильности. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Как напомнил глава государства, Россия в целом последовательно выступает за совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Предложенное Москвой Вашингтону уравнение учитывает факторы, влияющие на стратегическую стабильность. «При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара, что, на наш взгляд, вообще недопустимо», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Предложения России закладывают основу для продолжения диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями, добавил он.
Как ранее в этот день отметил Путин, система контроля над вооружениями в мире деградирует и расшатывается. Неясной остается и судьба Договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, напомнил глава государства.
В октябре Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий, а за это время провести содержательные переговоры. Однако США отказались от этого предложения.
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