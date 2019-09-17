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Путин рассказал о переговорах по поставкам вооружений в Турцию

17 сентября 2019, 03:54  •  51 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с Турцией по поставкам новых перспективных вооружений. Об этом он заявил в понедельник, 16 сентября, на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Анкаре.
«Углубляются военно-технические связи, выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 «Триумф». Идут переговоры по новым перспективным вооружениям», — цитирует лидера ТАСС.
Путин отметил, что российско-турецкое взаимодействие динамично развивается по самым разным направлениям. По его словам, товарооборот двух стран в прошлом году превысил $25 млрд долларов, также сейчас успешно реализуются стратегически важные проекты в энергетике — строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».
28 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Турецкий лидер заинтересовался российскими истребителями и 30 августа заявил, что переговоры о поставках Су-57 ведутся и будут продолжаться.
В середине июля США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35. Это произошло после того, как Россия начала поставлять в республику зенитно-ракетные комплексы С-400.

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