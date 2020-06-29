Путин рассказал о «пашущих с утра до ночи» министрах

Президент России Владимир Путин остался доволен работой правительства страны в период пандемии коронавируса. По словам главы государства, никто из членов кабмина его не разочаровал.

«Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно, но выбор оказался удачным, в общем, все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» для телеканала «Россия 1».

Президент отдельно обратил внимание на совершение стимулирующих выплат медикам за борьбу с COVID-19, которые не сразу удалось отрегулировать. Он попросил не драматизировать ситуацию, отметил, что в этом вопросе «разгильдяйства никакого нет», просто «некоторые коллеги неправильно поняли критерии».

«Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать», — добавил он.

Также в интервью президент рассказал о том, как часто он сдает тест на коронавирус, и выразил надежду на то, что Россия выйдет из пандемии «достойно и с минимальными потерями». Кроме того, он подчеркнул, что жизни граждан гораздо важнее спасения экономики страны и являются приоритетным вопросом, решив который можно урегулировать и остальные проблемы. пишет «Газета.ру».

Согласно распоряжению Путина, с апреля по август включительно медики, работающие с пациентами с коронавирусом, ежемесячно получают специальную федеральную выплату. После начала начисления компенсаций СМИ узнали о задержке средств в разных субъектах РФ. Тогда Путин раскритиковал правительство за плохую формулировку постановления о выплатах и потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы.

В июне глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что ситуация с выплатой компенсаций стабилизировалась.

23 июня премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране заметно стабилизируется, а количество проводимых в стране тестов на наличие коронавирусной инфекции остается на высоком уровне. В тот же день Путин выступил с обращением к нации, в котором подвел ключевые итоги борьбы с коронавирусом, перечислил меры поддержки для физических и юридических лиц и рассказал об изменениях в налоговой политике страны.

По состоянию на 28 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 634 437, в том числе 6791 — за последние сутки. 399 087 человек вылечились. 9073 пациента скончались.

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