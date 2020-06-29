Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Главная / Политика

Путин рассказал о «пашущих с утра до ночи» министрах

29 июня 2020, 03:00  •  19 • Политика
Президент России Владимир Путин остался доволен работой правительства страны в период пандемии коронавируса. По словам главы государства, никто из членов кабмина его не разочаровал.
«Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно, но выбор оказался удачным, в общем, все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» для телеканала «Россия 1».
Президент отдельно обратил внимание на совершение стимулирующих выплат медикам за борьбу с COVID-19, которые не сразу удалось отрегулировать. Он попросил не драматизировать ситуацию, отметил, что в этом вопросе «разгильдяйства никакого нет», просто «некоторые коллеги неправильно поняли критерии».
«Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать», — добавил он.
Также в интервью президент рассказал о том, как часто он сдает тест на коронавирус, и выразил надежду на то, что Россия выйдет из пандемии «достойно и с минимальными потерями». Кроме того, он подчеркнул, что жизни граждан гораздо важнее спасения экономики страны и являются приоритетным вопросом, решив который можно урегулировать и остальные проблемы. пишет «Газета.ру».
Согласно распоряжению Путина, с апреля по август включительно медики, работающие с пациентами с коронавирусом, ежемесячно получают специальную федеральную выплату. После начала начисления компенсаций СМИ узнали о задержке средств в разных субъектах РФ. Тогда Путин раскритиковал правительство за плохую формулировку постановления о выплатах и потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы.
В июне глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что ситуация с выплатой компенсаций стабилизировалась.
23 июня премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране заметно стабилизируется, а количество проводимых в стране тестов на наличие коронавирусной инфекции остается на высоком уровне. В тот же день Путин выступил с обращением к нации, в котором подвел ключевые итоги борьбы с коронавирусом, перечислил меры поддержки для физических и юридических лиц и рассказал об изменениях в налоговой политике страны.
По состоянию на 28 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 634 437, в том числе 6791 — за последние сутки. 399 087 человек вылечились. 9073 пациента скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800( 2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
28 июня 2020, 23:00
"Очередная фальшивка": Трамп встал на защиту России от фейков
28 июня 2020, 23:00
Граждан России принуждают голосовать за поправки в Конституцию? ЦИК сообщил о 115 жалобах
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
28 июня 2020, 23:00
Путин рассказал о своих тестах на коронавирус и риске в Коммунарке: "Все были против!"
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизвестные детали
29 июня 2020, 01:00
Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
29 июня 2020, 01:00
Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
29 июня 2020, 01:55
«Очевидный фейк»: зачем в СМИ разжигается истерия вокруг «заказанных Россией убийств»...
29 июня 2020, 02:00
Русские поправки, радужный флаг США и Лукашенко (Иван Скориков)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.