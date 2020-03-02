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Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать

02 марта 2020, 16:35  •  127 • Политика
Россия не собирается «ни с кем воевать», в планах властей страны — создать условия «для того, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС, опубликованной в понедельник, 2 марта.
Данный эпизод беседы журналиста Андрея Ванденко с главой государства стал шестым. В ходе интервью Путин напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия занимает седьмое место в мире, уступая США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.
«Мне вот Дональд (президент США Дональд Трамп. — Ред.) сказал, у них сумасшедший (военный. — Ред.) бюджет принят на следующий год, $738 млрд, по-моему. <…> Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — рассказал российский лидер.
Несмотря на то что Россия, в отличие от других стран, ежегодно сокращает военные расходы, в стране были созданы уникальные системы ударного наступательного оружия. Таким образом, отметил Путин, сложилась ситуация, при которой другие страны «догоняют нас», чего «не было никогда».
Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, что «принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», указал президент. При этом он не согласился со словами журналиста о том, что «если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить».
«Для театра это, наверное, правильно, но для реальной жизни в сфере безопасности, в сфере политики, несколько другое правило действует. Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять», — объяснил глава государства, добавив, что именно такое положение дел и называется балансом сил.
C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.
В предыдущих эпизодах Путин охарактеризовал свое общение с судьями и объяснил убыль населения в стране.

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