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Путин рассказал о неизменной традиции пугать Запад Россией

21 декабря 2019, 04:54  •  70 • Политика
Запад пугали Россией в прошлом и пугают сейчас, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он сказал в пятницу, 20 декабря, в ходе неформального саммита глав СНГ, представив коллегам рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны.
«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она — смысл сохраняется», — цитирует Путина «РИА Новости».
Президент также добавил, что с целью ослабления позиций СССР западные деятели XX века даже согласились на сделку с фашистской Германией, чему есть документальные подтверждения.
30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь «образ врага», чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ с Россией.
4 декабря президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
15 декабря помощник польского президента Кшиштоф Щерский в интервью Reuters отметил, что Польша не выступает за обострение отношений России и Запада, так как сама может от этого пострадать.

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