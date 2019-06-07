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Путин рассказал о начале технологической войны

07 июня 2019, 17:39  •  73 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию с Huawei многие называют началом первой технологической войны наступающей цифровой эпохи. По его словам, такое «выталкивание с рынка» является беспрецедентным.
Путин отметил, что бурная цифровая трансформация, стремительно манящие индустрию технологии и рынки изначально «призваны расширять горизонты для всех, кто готов и открыт к переменам».
«Но и здесь, к сожалению, тоже строятся барьеры: вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов», — сказал президент в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
15 мая президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Американское министерство торговли объявило тогда, что внесет Huawei и связанные с ней компании в черный список. К настоящему времени с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как японская Panasonic и американская Google.
Глава МИД Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона типичной экономической травлей и проявлением беспричинного давления.

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