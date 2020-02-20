Путин рассказал о миссии Мишустина в ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) — один из главных органов в стране, однако представление о том, что ее глава «ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей» — примитивно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

«Как раз его миссия (экс-главы ФНС, ныне премьер-министра Михаила Мишустина. — Ред.) заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной», — сказал глава государства.

По его словам, честный человек вправе рассчитывать на эффективное использование налогов государством.

«Но на первом этапе это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью», — отметил Путин.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил на тот момент главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин.

21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтревью с президентом России.

«Это первый проект такого рода не только для ТАСС, но и для Рунета в целом», — рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он отметил, что интервью было сделано специально для интернета и по законам интернета. Картинка отличается высоким качеством. Кроме того, для каждой серии была использована дополнительная графика, добавлены цифры, факты, цитаты и графики.

Эпизоды будут выходить несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. А 26 марта будет доступна полная версия фильма.