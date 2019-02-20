Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лево руля: Берни Сандерс намерен баллотироваться на пост президента США в 2020 г...
Эксперт объяснил заявление Порошенко о своих действиях на Майдане
«Народ его скинет голосованием»: Мадуро призвал Гуаидо организовать выборы в Вен...
Путин предложил новый демографический пакет. Как увеличится рождаемость?
Главная / В России

Путин рассказал о месте размещения новых гиперзвуковых ракет "Циркон"

20 февраля 2019, 15:24  •  176 • В России

"Это гиперзвуковая ракета, скорость полета которой девять махов (в девять раз превышающей скорость звука - прим.ред.), может поражать цели на расстоянии в 1000 километров", - рассказал о разработке новейшей ракеты "Циркон" на прошедшем послании Федеральному собранию Владимир Путин.

Президент пояснил, что дополнительных затрат на размещение этих ракет не потребуется, так как они могут "запускаться с тех же пусковых установок, что и новейшие российские противокорабельные ракеты "Калибр".

"Кроме того российский флот получит семь новых подлодок, будут заложены пять новейших кораблей", — отметил Путин.

Главнокомандующий подчеркнул, что Россия прибегнет в военным действиям только в случае обороны страны.

"Россия никому не угрожает, мы не хотим конфронтации. Мы хотим дружеских отношений с США", — сказал Путин.

Путин - о комплексе Авангард.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


176
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 18:09
«Особый интерес»: Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе
20 февраля 2019, 15:24
Борис Титов после послания Путина федеральному собранию: Упростив систему контроля бизнеса, мы снизим почву для коррупции
19 февраля 2019, 23:09
Минобороны дало ответ на лживые вбросы Госдепа о подмене ракеты 9М729
Загрузка...
20 февраля 2019, 15:24
Путин предложил новый демографический пакет. Как увеличится рождаемость?
20 февраля 2019, 15:24
Путин рассказал о месте размещения новых гиперзвуковых ракет "Циркон"
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 04:09
"Если нас окончательно достанут, будет большая война": Сатановский напомнил...
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с ам...
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.