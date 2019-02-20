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Путин рассказал о месте размещения новых гиперзвуковых ракет "Циркон"
20 февраля 2019, 15:24 • 176 • В России
"Это гиперзвуковая ракета, скорость полета которой девять махов (в девять раз превышающей скорость звука - прим.ред.), может поражать цели на расстоянии в 1000 километров", - рассказал о разработке новейшей ракеты "Циркон" на прошедшем послании Федеральному собранию Владимир Путин.
Президент пояснил, что дополнительных затрат на размещение этих ракет не потребуется, так как они могут "запускаться с тех же пусковых установок, что и новейшие российские противокорабельные ракеты "Калибр".
"Кроме того российский флот получит семь новых подлодок, будут заложены пять новейших кораблей", — отметил Путин.
Главнокомандующий подчеркнул, что Россия прибегнет в военным действиям только в случае обороны страны.
"Россия никому не угрожает, мы не хотим конфронтации. Мы хотим дружеских отношений с США", — сказал Путин.
Путин - о комплексе Авангард.
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