Путин рассказал о лучших инвестициях в России и предъявил требования к правительству и региональным властям

Президент России Владимир Путин выступил на съезде независимых профсоюзов. Среди главных тезисов заявлений - призыв к собственникам и администрациям не отказываться от диалога с профсоюзами. Подобное президент расценивает как самоуправство и произвол.

"...подобные вещи нужно пресекать с участием прокуратуры", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что "государство обязано оказывать содействие профсоюзам, ни о каком давлении на бизнес речи нет". Кроме того, Путин обратился к правительству и руководителям регионов. Он призвал активизировать работу в формате "власть - работодатель - профсоюз". На всех уровнях должны быть задействованы трёхсторонние комиссии. Следует "наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать всё необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан".

Наконец, ещё одна часть выступления Путина - это обращение к жителям России. Президент полагает, что "в сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью".