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Путин рассказал о лучших инвестициях в России и предъявил требования к правительству и региональным властям
22 мая 2019, 18:09 • 26 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о лучших инвестициях в России, а также предъявил требования к правительству и региональным властям.
Президент России Владимир Путин выступил на съезде независимых профсоюзов. Среди главных тезисов заявлений - призыв к собственникам и администрациям не отказываться от диалога с профсоюзами. Подобное президент расценивает как самоуправство и произвол.
"...подобные вещи нужно пресекать с участием прокуратуры", - подчеркнул Путин.
Президент добавил, что "государство обязано оказывать содействие профсоюзам, ни о каком давлении на бизнес речи нет". Кроме того, Путин обратился к правительству и руководителям регионов. Он призвал активизировать работу в формате "власть - работодатель - профсоюз". На всех уровнях должны быть задействованы трёхсторонние комиссии. Следует "наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать всё необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан".
Наконец, ещё одна часть выступления Путина - это обращение к жителям России. Президент полагает, что "в сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью".
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