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Путин рассказал о личных договорённостях с главой США: "В целом мы им довольны"
25 октября 2020, 22:15 • 16 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с США на уровне спецслужб как по Афганистану, так и по Сирии. Он указал, что с лидером Штатов также есть взаимодействие по антитеррористическому профилю. И этим сотрудничеством, добавил глава государства, "в целом мы им довольны".
"Российское вмешательство" стало едва ли не ключевой темой в финальных предвыборных дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена. Соперники в предвыборной гонке обвиняли друг друга в получении денег от Москвы. В споре также возникло упоминание провокационной информации о том, что русские якобы платят за убийство американских солдат в Афганистане.
Впрочем, официально этот вброс не подтвердили даже официальные представители силовых структур в США. Об этом не преминул напомнить российский президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". Впрочем, в США эти заявления не были восприняты с тем же энтузиазмом в сравнении с тем, как раскачивалась тема с "русскими убийцами".
"Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания", - указал он, добавив, что Россия изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане.
Кроме того, подчеркнул Путин, у РФ и США есть взаимодействие на уровне спецслужб. Оно проявляется и в ситуации с Афганистаном, и с Сирией, и в общей борьбе с терроризмом.
По словам президента, он даже благодарил президента Трампа, так как полученная от Америки информация не раз помогала предотвращать теракты на территории нашей страны.
"Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства", – отметил он.
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