Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Главная / Политика

Путин рассказал о личных договорённостях с главой США: "В целом мы им довольны"

25 октября 2020, 22:15  •  16 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с США на уровне спецслужб как по Афганистану, так и по Сирии. Он указал, что с лидером Штатов также есть взаимодействие по антитеррористическому профилю. И этим сотрудничеством, добавил глава государства, "в целом мы им довольны".
"Российское вмешательство" стало едва ли не ключевой темой в финальных предвыборных дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена. Соперники в предвыборной гонке обвиняли друг друга в получении денег от Москвы. В споре также возникло упоминание провокационной информации о том, что русские якобы платят за убийство американских солдат в Афганистане.
Впрочем, официально этот вброс не подтвердили даже официальные представители силовых структур в США. Об этом не преминул напомнить российский президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". Впрочем, в США эти заявления не были восприняты с тем же энтузиазмом в сравнении с тем, как раскачивалась тема с "русскими убийцами".
"Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания", - указал он, добавив, что Россия изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане.
Кроме того, подчеркнул Путин, у РФ и США есть взаимодействие на уровне спецслужб. Оно проявляется и в ситуации с Афганистаном, и с Сирией, и в общей борьбе с терроризмом.
По словам президента, он даже благодарил президента Трампа, так как полученная от Америки информация не раз помогала предотвращать теракты на территории нашей страны.
"Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства", – отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
25 октября 2020, 14:55
В США обещают разбить ПВО России с первых часов столкновения: Раскрыто главное оружие НАТО
25 октября 2020, 14:55
Захарова осадила дерзкого немецкого генерала из НАТО: "Заговариваться начали"
25 октября 2020, 13:05
Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
25 октября 2020, 13:05
Киев намерен взыскать с Москвы миллиарды долларов
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказа...
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародилс...
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.