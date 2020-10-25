Путин рассказал о личных договорённостях с главой США: "В целом мы им довольны"

"Российское вмешательство" стало едва ли не ключевой темой в финальных предвыборных дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена. Соперники в предвыборной гонке обвиняли друг друга в получении денег от Москвы. В споре также возникло упоминание провокационной информации о том, что русские якобы платят за убийство американских солдат в Афганистане.

Впрочем, официально этот вброс не подтвердили даже официальные представители силовых структур в США. Об этом не преминул напомнить российский президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". Впрочем, в США эти заявления не были восприняты с тем же энтузиазмом в сравнении с тем, как раскачивалась тема с "русскими убийцами".

"Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания", - указал он, добавив, что Россия изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане.

Кроме того, подчеркнул Путин, у РФ и США есть взаимодействие на уровне спецслужб. Оно проявляется и в ситуации с Афганистаном, и с Сирией, и в общей борьбе с терроризмом.

По словам президента, он даже благодарил президента Трампа, так как полученная от Америки информация не раз помогала предотвращать теракты на территории нашей страны.

"Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договорённость с президентом США, с действующим главой государства", – отметил он.