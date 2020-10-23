Путин рассказал о личном участии в снятии ограничений на выезд Навального в ФРГ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября, заявил, что у блогера Алексея Навального были ограничения на выезд за границу. По словам российского лидера, он лично попросил Генпрокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера для лечения в Германии.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, — сказал президент. — У него были ограничения на выезд».

Ограничения на выезд у Навального были связаны с судебным следствием и уголовным делом, пояснил российский лидер. Вместе с этим Путин подчеркнул, что если блогер действительно был отравлен, то зачем тогда ему разрешили покинуть страну.

«Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен. — Ред.), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?» — отметил Путин.

Глава государства рассказал, что в разговоре с одним из европейских коллег предлагал направить специалистов РФ в Германию для совместного расследования случившегося с Навальным. Он подчеркнул, что в России готовы с полной отдачей работать над выяснением обстоятельств инцидента, случившегося с блогером, однако для этого необходимы данные, которые не предоставляют.

«Мы говорили: дайте нам биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли, в свою очередь, доисследовать это и чтобы у нас появились юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела, — сказал Путин. — Но ничего же не дают! Как вы объясните, почему? Объяснений нет».

Он напомнил о заявлениях, что в анализах Навального якобы найдены следы «Новичка», и добавил, что в подлинности этих данных возникают сомнения.

«Хорошо, сказали, что там нашли следы «Новичка». Потом всё это было передано в ОЗХО… и вдруг нам говорят: это не «Новичок», это что-то другое, — рассказал Путин. — Так это «Новичок» или не «Новичок»? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

При этом в начале октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам.

Позже без каких-либо доказательств и оснований Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с блогером. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций. Помимо индивидуальных санкций, ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий, пишет «Газета.ру».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Евросоюза против России являются следствием прямого давления на европейцев со стороны США. Помимо прочего, министр пообещал, что будут введены ответные меры на действия ЕС.