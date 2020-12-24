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Путин рассказал о круглосуточной работе кабмина в период пандемии

24 декабря 2020, 18:50  •  44 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 декабря, заявил, что время от времени обсуждение ситуации с пандемией коронавируса с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным проходило за полночь.
Глава государства пояснил, что в уходящем году члены правительства продолжали выполнять работу, несмотря на тяжелые условия. Путин похвалил их за проявленные самообладание и хладнокровие.
«Я уже говорил об этом, это такая гипербола — художественное преувеличение, я сказал, работали круглосуточно. Но было похоже именно на это. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — отметил президент.
Ранее в четверг Путин заявил, что правительство России в целом достойно прошло сложный 2020 год. По словам лидера, в пережитых условиях можно было увидеть способности каждого члена кабмина и результаты его работы.
Президент также поручил ведомству действовать максимально собранно, не списывать сбои на сложности текущего периода. Как подчеркнул Путин, необходимо учитывать ожидания гражданами позитивных трансформаций в стране. Деятельность же правительства и власти в целом оценивается по происходящему в жизни каждого жителя РФ.
Накануне, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию российский лидер предложил принять единый национальный план по развитию страны за основу.

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