Путин рассказал о круглосуточной работе кабмина в период пандемии

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 декабря, заявил, что время от времени обсуждение ситуации с пандемией коронавируса с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным проходило за полночь.

Глава государства пояснил, что в уходящем году члены правительства продолжали выполнять работу, несмотря на тяжелые условия. Путин похвалил их за проявленные самообладание и хладнокровие.

«Я уже говорил об этом, это такая гипербола — художественное преувеличение, я сказал, работали круглосуточно. Но было похоже именно на это. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — отметил президент.

Ранее в четверг Путин заявил, что правительство России в целом достойно прошло сложный 2020 год. По словам лидера, в пережитых условиях можно было увидеть способности каждого члена кабмина и результаты его работы.

Президент также поручил ведомству действовать максимально собранно, не списывать сбои на сложности текущего периода. Как подчеркнул Путин, необходимо учитывать ожидания гражданами позитивных трансформаций в стране. Деятельность же правительства и власти в целом оценивается по происходящему в жизни каждого жителя РФ.

Накануне, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию российский лидер предложил принять единый национальный план по развитию страны за основу.