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Путин рассказал о кризисе современной либеральной идеи
28 июня 2019, 23:54 • 52 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея устарела, так как вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, нереалистичность некоторых ее элементов, в том числе мультикультурализма, признали многие западные партнеры.
Глава государства отметил, что либералы «просто не могут больше диктовать что-либо, как они пытались это делать последние десятилетия». В качестве примера Путин привел проблему миграции.
«Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права», — сказал он.
По словам президента, либеральная идея вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, однако это не значит, что ее нужно немедленно начать уничтожать.
«Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Просто они (представители либерализма. — Ред.) не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия», — цитирует президента «РИА Новости».
29 июня 2018 года в ходе саммита стран ЕС лидеры 28 государств достигли соглашения по выработке единой миграционной политики. С таким требованием к главам европейских государств ранее обратились Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ). Более всего организацию беспокоила небезопасная транспортировка беженцев в Европу. Так, по данным ООН, около тысячи человек с начала 2018 года погибли, пытаясь переплыть Средиземное море на неподходящих для этого плавательных средствах.
Главным критиком миграционной политики европейских стран выступает президент США Дональд Трамп.
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