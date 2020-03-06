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Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции

06 марта 2020, 02:35  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.
Он отметил, что Конституция должна консолидировать все общество, поскольку является Основным законом страны.
«Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания», — приводит его слова «РИА Новости».
По словам российского лидера, именно граждане России будет играть главную роль в вопросе внесения поправок.
«То есть, практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации, им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль», — приводит его слова ТАСС.
В связи с этим российский лидер обратился к парламентариям с просьбой поддержать просветительскую работу по линии своих партий, включая СМИ и интернет. Кроме того, Путин подчеркнул, что вклад глав думских фракций в работу над поправками в Конституцию был решающим.
«Я знаю, что при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок, ваша позиция, как лидеров парламентских партий, была во многом решающей», — заявил президент.
По его словам, поправки в Основной закон страны являются востребованными в связи с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Поэтому работа над ними правительство думает не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Он подчеркнул, что члены рабочей группы по поправкам в конституцию выезжали в регионы и встречались не только с избирателями, но и с представителями законодательных собраний.
В ходе встречи Путин также заявил, что нужны гарантии недопустимости новых попыток «раскачки» страны.
2 марта президент внес в нижнюю палату парламента три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.
Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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