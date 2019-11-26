Путин рассказал о главной теме телефонного разговора с Зеленским

Президент России Владимир Путин рассказал, что телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленский в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики.

Об этом Путин сообщил на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля во вторник, 26 ноября.

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», — сказал Путин.

В понедельник, 25 ноября, между Путиным и Зеленским состоялся телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе. Также подробно обсуждалась газовая проблематика, включая продолжение транзита и возобновление прямых поставок газа из РФ на Украину.

Ранее в понедельник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания настаивает на заключении нового транзитного контракта с российским «Газпромом», отвечающего европейским правилам. Российская сторона неоднократно отмечала готовность заключить договор, несмотря на скорый запуск газопровода «Северный поток – 2», и призывала к учету в новом соглашении интересов обеих сторон, а также к обнулению судебных претензий к «Газпрому».