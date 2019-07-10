Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон

МОСКВА/КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой. Об этом рассказал сам российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма "В борьбе за Украину". ТАСС во вторник ознакомился с содержанием этой беседы, которая вошла в представленную 6 июля на кинофестивале в Таормине ленту.

Режиссер напомнил президенту, что во время драматичных событий на "майдане" в Киеве в 2014 году у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой. Однако глава российского государства отказался сообщить детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]", - сказал глава российского государства. "Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил Путин. "Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.

Вмешательство в американские выборы: Москва или Киев?

Касаясь отношений между Россией и США, Путин вновь подчеркнул, что Москва не влияла на внутриполитические процессы в этой стране. "Я и тогда не вмешивался, сейчас не хочу вмешиваться и в будущем не собираюсь вмешиваться", - сказал он. "И какие бы наши блогеры и не знаю, кто там работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевую решающую роль [на выборах в США]. Это чушь собачья!" - заявил он.

Путин объяснил, что нынешний президент США Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года, потому что лучше понял ожидания избирателей. "США - огромная страна, огромный народ, со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что хорошо, что плохо, с пониманием того, что за предыдущие несколько лет, 10 лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. И именно это обстоятельство поняли те, кто вел предвыборную кампанию господина Трампа, и он сам понял. И он отработал на этой площадке", - считает Путин.

Президент России согласился с мнением режиссера о том, что прежний президент Украины Петр Порошенко поддерживал противницу Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон. "Здесь секрета нет никакого", - считает он. Вместе с тем, Путин не склонен считать это вмешательством Киева в дела Вашингтона. "Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям, пытались создать о себе благоприятное мнение у будущего президента, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов", - сказал он.

Россия и Украина вернутся к партнерству

Говоря о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин отметил, что сейчас они "непростые". По его словам, это было спровоцировано госпереворотом в Киеве в 2014 году. "И вторая часть - это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - добавил Путин.

Вместе с тем, российский лидер выразил убеждение в том, что две страны неизбежно вернутся к союзническим отношениям. "Сближение неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал более, чем дружеских союзнических отношений", - отметил он.

Путин отметил, что часть украинцев считает, что они должны бороться за свою идентичность. "У нас в России никто против этого ничего не имеет. И я тоже. Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах", - пояснил президент РФ. "Сегодняшние власти [Украины] этого определенно не хотят, но я думаю, что здравый смысл восторжествует", - добавил он.

Новая лента

Фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине, российская премьера состоится на телеканале "Россия-1" 19 июля. Его сняли Оливер Стоун, который выступил исполнительным продюсером и интервьюером, а также Игорь Лопатенок, который и срежиссировал ленту. В ней рассказывается о событиях на Украине после событий на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, которые привели к отстранению от власти президента Виктора Януковича. Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.