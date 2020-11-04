Путин рассказал о чувстве долга Минина и Пожарского

Президент России Владимир Путин во время беседы с молодежью после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, которое прошло на Красной площади в День народного единства, 4 ноября, объяснил их чувство в момент, когда они штурмовали Китай-город и освободили Москву от польских интервентов.

«Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между этими двумя понятиями, вряд ли бы они по зову сердца начали собирать ополчение, чтобы освободить Москву. Это чувство долга», — сказал глава государства.

Он также отметил, что у каждого гражданина должны быть и права, и обязанности, «без этого обществу трудно существовать».

Кроме того, в этот день глава государства побывал в новом Музее археологии Чудова монастыря.

Путин также одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне Кремля 4 ноября. Их остановили в ночь на 9 октября, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами. Всего добавили 12 новых колоколов.