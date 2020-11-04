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Путин рассказал о чувстве долга Минина и Пожарского
04 ноября 2020, 20:35 • 80 • Политика
Президент России Владимир Путин во время беседы с молодежью после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, которое прошло на Красной площади в День народного единства, 4 ноября, объяснил их чувство в момент, когда они штурмовали Китай-город и освободили Москву от польских интервентов.
«Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между этими двумя понятиями, вряд ли бы они по зову сердца начали собирать ополчение, чтобы освободить Москву. Это чувство долга», — сказал глава государства.
Он также отметил, что у каждого гражданина должны быть и права, и обязанности, «без этого обществу трудно существовать».
Кроме того, в этот день глава государства побывал в новом Музее археологии Чудова монастыря.
Путин также одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне Кремля 4 ноября. Их остановили в ночь на 9 октября, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами. Всего добавили 12 новых колоколов.
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