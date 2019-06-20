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Путин рассказал о чувствах, когда его распоряжения не выполняются
20 июня 2019, 17:39 • 61 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует, когда его распоряжения не выполняются. Такой вопрос главе государства задали в ходе «прямой линии» в четверг, 20 июня.
«Самое простое в моем положении — махать шашкой, гонять, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Это тоже иногда нужно делать, но если кто-то что-то не делает, я считаю, в этом есть и моя вина», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что самое важное в его работе — добиться определенных результатов.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» началась 20 июня в 12:00. Программа проходит уже в 17-й раз. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.
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