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Путин рассказал о чувствах, когда его распоряжения не выполняются

20 июня 2019, 17:39  •  61 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует, когда его распоряжения не выполняются. Такой вопрос главе государства задали в ходе «прямой линии» в четверг, 20 июня.
«Самое простое в моем положении — махать шашкой, гонять, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Это тоже иногда нужно делать, но если кто-то что-то не делает, я считаю, в этом есть и моя вина», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что самое важное в его работе — добиться определенных результатов.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» началась 20 июня в 12:00. Программа проходит уже в 17-й раз. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

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