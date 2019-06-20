Путин рассказал о чувствах, когда его распоряжения не выполняются

Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует, когда его распоряжения не выполняются. Такой вопрос главе государства задали в ходе «прямой линии» в четверг, 20 июня.

«Самое простое в моем положении — махать шашкой, гонять, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Это тоже иногда нужно делать, но если кто-то что-то не делает, я считаю, в этом есть и моя вина», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что самое важное в его работе — добиться определенных результатов.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» началась 20 июня в 12:00. Программа проходит уже в 17-й раз. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.