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Путин рассказал, насколько вырастет ВВП России к концу года: Безработица остаётся в прошлом

19 июля 2021, 19:20  •  144 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил о том, что рост ВВП России к концу года должен достигнуть 4%. При этом уровень безработицы в стране вернулся к показателям 2019 года и составил 4,9%.
По словам президента, добиться успехов в экономике во второй год борьбы с коронавирусом удалось в первую очередь благодаря гибкой макроэкономической политике. Государство помогало бизнесу, ранее выплачивало лишившимся работы людям повышенные пособия. Поддержка семей продолжается и сейчас.
Также президент призвал использовать наметившиеся позитивные изменения в русской экономике на благо жителей страны.

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