Путин рассказал, насколько вырастет ВВП России к концу года: Безработица остаётся в прошлом

Президент России Владимир Путин заявил о том, что рост ВВП России к концу года должен достигнуть 4%. При этом уровень безработицы в стране вернулся к показателям 2019 года и составил 4,9%.

По словам президента, добиться успехов в экономике во второй год борьбы с коронавирусом удалось в первую очередь благодаря гибкой макроэкономической политике. Государство помогало бизнесу, ранее выплачивало лишившимся работы людям повышенные пособия. Поддержка семей продолжается и сейчас.

Также президент призвал использовать наметившиеся позитивные изменения в русской экономике на благо жителей страны.