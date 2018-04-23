Путин рассказал Макрону, почему ему не следовало бомбить Сирию

Эммануэль Макрон, стремящийся набрать международный политический вес и для этого берущий на себя роль посредника по самым разным проблемам, взялся за сирийский кризис. Накануне своей поездки в США к Дональду Трампу президент Франции вновь поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Для лидера страны, недавно бомбившей в составе коалиции Сирию, шаг довольно смелый. А для человека, накануне заявлявшего, что он "ровня Путину", даже отчаянный.

"С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса," - сообщает подробности этого весьма неприятного для Макрона разговора пресс-служба Кремля. Вряд ли Путин напрямую отчитал коллегу, но ничего хорошего французский лидер о своем ночном поведении точно не услышал.

Впрочем, выход из ситуации есть - он в тщательном и непредвзятом расследовании инцидента в Восточной Гуте. Как сообщает сайт Кремля, "отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии, условлено продолжить совместные усилия российских и французских представителей с целью возобновления мирных переговоров".

Кроме того Путин сообщил Макрону о "предпринимаемых Россией, в том числе совместно с партнерами по астанинскому формату, шагах по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии".

Есть у двух стран и общие взгляды на международную политику. "Президенты России и Франции высказались за продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе". Собственно, это и будет одной из целей поездки Макрона в США к Дональду Трампу.

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