Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин высказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко свое видение ситуации, сложившейся вокруг республики. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает агентство «БелТА».

Лидеры обсудили последние события и еще раз подтвердили ранее достигнутую договоренность о том, что в случае внешних угроз будут реагировать в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Накануне вечером Лукашенко также звонил Путину. Как он заявил после разговора, Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики в случае возникновения внешних военных угроз.

Утром в субботу Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане отказались признавать официальные итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков, пострадавшие были с обеих сторон, погиб один гражданский.

Волна беспорядков прокатилась по Белоруссии после состоявшихся 9 августа выборов президента, победу на которых вновь одержал Александр Лукашенко Фото: Getty Images Наибольший размах протесты получили в Минске Фото: Getty Images Протестующие, в основном молодежь, выходили на улицы три вечера подряд Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Милиция применила для разгона демонстрантов водометы, слезоточивый газ и, по некоторым данным, резиновые пули Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Есть пострадавшие и со стороны демонстрантов, и со стороны силовиков. Известно по крайней мере об одном погибшем Фото: REUTERS Кроме других спецсредств, милиция использовала также и светошумовые гранаты Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 12 августа белорусское государственное телевидение сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Участники протеста в некоторых районах забрасывали милицию бутылками с зажигательной смесью Фото: РИА Новости/Виктор Толочко В отдельных районах Минска молодежь начала строить баррикады из мусорных контейнеров и других подручных материалов Фото: REUTERS Страны ЕС выразили недовольство «подавлением гражданских прав и свобод» со стороны правоохранительных органов Белоруссии Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Сообщают о большом количестве раненых в минских больницах. Точное число пострадавших неизвестно Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Для разгона манифестантов был использован спецназ МВД республики Фото: РИА Новости/Илья Питалев Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и записала видеообращение с призывом прекратить протесты Фото: РИА Новости/Илья Питалев В адрес белорусских силовиков прозвучали обвинения в насилии над освещавшими ситуацию журналистами Фото: REUTERS Как сообщают очевидцы, в третью ночь беспорядков зачинщиков задерживали во дворах и подъездах домов Фото: REUTERS

После этого ряд белорусских предприятий объявил забастовку с требованием отмены итогов голосования.