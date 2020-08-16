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Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии

16 августа 2020, 20:55  •  55 • Политика
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин высказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко свое видение ситуации, сложившейся вокруг республики. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает агентство «БелТА».
Лидеры обсудили последние события и еще раз подтвердили ранее достигнутую договоренность о том, что в случае внешних угроз будут реагировать в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.
Накануне вечером Лукашенко также звонил Путину. Как он заявил после разговора, Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности республики в случае возникновения внешних военных угроз.
Утром в субботу Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане отказались признавать официальные итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков, пострадавшие были с обеих сторон, погиб один гражданский.
Волна беспорядков прокатилась по Белоруссии после состоявшихся 9 августа выборов президента, победу на которых вновь одержал Александр Лукашенко
Фото: Getty Images
Наибольший размах протесты получили в Минске
Фото: Getty Images
Протестующие, в основном молодежь, выходили на улицы три вечера подряд
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Милиция применила для разгона демонстрантов водометы, слезоточивый газ и, по некоторым данным, резиновые пули
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Есть пострадавшие и со стороны демонстрантов, и со стороны силовиков. Известно по крайней мере об одном погибшем
Фото: REUTERS
Кроме других спецсредств, милиция использовала также и светошумовые гранаты
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
12 августа белорусское государственное телевидение сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Участники протеста в некоторых районах забрасывали милицию бутылками с зажигательной смесью
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В отдельных районах Минска молодежь начала строить баррикады из мусорных контейнеров и других подручных материалов
Фото: REUTERS
Страны ЕС выразили недовольство «подавлением гражданских прав и свобод» со стороны правоохранительных органов Белоруссии
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Сообщают о большом количестве раненых в минских больницах. Точное число пострадавших неизвестно
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Для разгона манифестантов был использован спецназ МВД республики
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и записала видеообращение с призывом прекратить протесты
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В адрес белорусских силовиков прозвучали обвинения в насилии над освещавшими ситуацию журналистами
Фото: REUTERS
Как сообщают очевидцы, в третью ночь беспорядков зачинщиков задерживали во дворах и подъездах домов
Фото: REUTERS
После этого ряд белорусских предприятий объявил забастовку с требованием отмены итогов голосования.

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