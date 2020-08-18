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Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

18 августа 2020, 20:35  •  76 • Политика
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщает во вторник, 18 августа, БелТА.
Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о телефонных разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, касающихся ситуации в Белоруссии.
Путин во время телефонной беседы с Меркель акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства в события в Белоруссии извне, которые могут привести к «дальнейшей эскалации кризиса».
По мнению Меркель, правительство Белоруссии должно воздержаться от применения насилия против мирных участников протеста, освободить политических заключенных, а также начать национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса в стране.
В ходе беседы с Макроном Путин также подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. Макрон со своей стороны призвал Москву «содействовать смягчению напряженности и диалогу», пишет «Газета.ру». Стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем.
В Белоруссии после выборов президента 9 августа не утихают протесты. На улицы городов страны вышли люди, которые не согласны с результатами голосования. В ходе задержаний есть пострадавшие, погибли три человека.

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