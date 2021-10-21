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Путин рассказал, кто на самом деле правит Украиной

21 октября 2021, 21:30  •  28 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, кто на самом деле правит Украиной. Эти люди контролируют власть, заставляя принимать нужные им решения.
Об этом глава государства заявил, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что сегодня украинские власти обслуживают лишь интересы небольшой, но агрессивно настроенной группы людей - украинских националистов. При этом Киев игнорирует интересы электорального большинства, которое и выбирало эту власть.
По словам президента России, у него складывается впечатление, что украинскому народу попросту не дают легальными способами сформировать власть, которая бы отвечала его интересам.
Каждый раз происходит одно и то же. На выборах побеждает президент, заявляющий о планах защищать интересы всех украинцев, включая жителей Донбасса. Но едва придя к власти, он моментально меняет свою позицию на противоположную.
Люди даже боятся участвовать в социологических опросах, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они и руководят Украиной,
- отметил Путин.
Глава государства также напомнил о том, что украинское руководство сейчас пытается задушить любую оппозицию. Если кто-то говорит вещи, которые идут вразрез с официальной линией Киева, то таких людей или сажают, или убивают. В качестве примера он привёл украинского политика Виктора Медведчука, который подозревается в госизмене, хотя никому не продавал никаких секретов.

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