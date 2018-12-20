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Путин рассказал корреспонденту «КП», почему народ недоволен чиновниками
20 декабря 2018, 17:24 • 166 • В России
Президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова про чиновников среднего и низшего звена. В частности, он объяснил, почему наш народ недоволен чиновниками.
Путин рассказал корреспонденту "КП", почему народ недоволен чиновниками.
- У вас извечный русский тезис: царь хороший, а чиновники - воры и разбойники. Дело не в том, что цифры не бьются - а в том, что народу их не разъясняют. Я не говорил, что цифры хорошие - я говорил, что цифры понемногу выправляются. А по поводу чиновников вообще - есть люди, которые не отдают себе отчета, что они говорят, они оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются. Вчера был человек кем-то, а сегодня стал чиновником и возьми и ляпни что-то. Но среди чиновников тоже много хороших, порядочных людей, просто некоторые не подготовлены к работе. Нужно воспитывать кадры. Это процесс взросления государственного аппарата. Это длительный процесс, - подчеркнул глава государства.
Также российский лидер прокомментировал ситуацию с «пропастью между доходами топ-менеджеров и обычных граждан».
- К сожалению, это есть. К сожалению, это мировая тенденция: в крупных экономиках существует такая тенденция, - сказал президент, заметив при этом, что реальные доходы россиян действительно упали, но в настоящее время власти работают, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, Путин заявил о необходимости кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с журналистами прошла в Центре международной торговли в Москве.
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КАК ЭТО БЫЛО
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)
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