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Путин рассказал «Комсомольской правде» почему его не награждают орденами

27 июня 2018, 15:54  •  118 • В России

27 июня Владимир Путин вручал в Кремле ордена и почетные звания 40 заслуженным россиянам, среди которых были именитые артисты, ученые, спортсмены, космонавты, врачи, председатель колхоза имени Ленина (да-да, диктор так и объявил его должность при выходе за госнаградой) и даже доярка и шахтер-проходчик.

После того, как церемония закончилась, в Екатерининский зал Кремля, где она проходила, по традиции принесли подносы с бокалами шампанского. Путин взял один из них и стал еще раз, уже неформально поздравлять всех награжденных. Когда президент оказался совсем близко с корреспондентом «Комсомолки» (он был здесь по работе — писал репортаж с церемонии), я ему сначала кивнул, а потом неожиданно спросил:

- Владимир Владимирович, скажите, а почему самого президента не награждают? И вообще – когда-нибудь все-таки наградят?

Путин, похоже, сначала не собирался отвечать на этот вопрос и даже отвернулся. Но потом все же сделал шаг назад и ответил:

- Почему меня не награждают? Так я уже награжден. Меня же избрали президентом России. Лучше награды и не придумаешь.

Александр Гамов Путину: "А когда президента наградят?".

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