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Путин рассказал, какие лидерские качества Назарбаева его удивляют

10 мая 2018, 07:09  •  65 • Политика

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что удивлен способностью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева видеть перспективу, а также его талантом руководителя. Об этом российский лидер заявил в интервью главе телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлану Бекхожину.

"Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло... и удивляет до сих пор - это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремленный в будущее", - заявил Путин. "Вот это удивительное качество", - считает он.

Путин также отметил умение Назарбаева эффективно организовать работу. "Он... умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей", - сказал президент РФ. "Это отличительная черта любого сильного руководителя", - подчеркнул он. "Вот таким мудрым, деятельным, активным и, я бы сказал, талантливым руководителем, лидером, является Нурсултан Абишевич Назарбаев", - убежден Путин.

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