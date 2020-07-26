Путин рассказал, как придумал главный парад ВМФ

- Хочу поблагодарить вас, руководство министерства обороны, командование военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Петербурге и парадов в других городах, - Владимир Путин по дороге в Москву из Северной столицы провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. - Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого масштабного и важного мероприятия.

- Благодаря тому, что у нас идет активное и серьезное вооружение флота, нам есть что показать, - ответил министр. - И все офицеры, и командование флота готовились к этому параду, ждали его, как, собственно говоря, теперь его ждет вся страна.

Владимир Путин принял Военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Президент напомнил, как он четыре года назад наполовину возродил, а наполовину придумал этот парад.

- Я так же летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу, - сказал Путин. - Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны.

Путин принял участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

Пользуясь случаем Шойгу доложил главе государства о ходе выполнения Государственной программы вооружения и попросил обсудить формирование военного бюджета на следующий год.

- Здесь у нас также есть ряд предложений, хотелось бы сегодня их посмотреть, - сказал министр. - И еще одна тема – то, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей. Там появились и новые возможности, и новые перспективы.

Лучшие кадры Парада ВМФ России.

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