Президент России Владимир Путин рассказал, как повысить ответственность депутатов Госдумы перед избирателями.

Глава государства поддержал идею обязать народных избранников отчитываться перед людьми. Об этом он заявил во время видеоконференции с руководством партии "Единая Россия".

Путин также считает, что Госдуме нужны "люди от земли", которые знают реальную жизнь.

В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живёт страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят, - отметил национальный лидер.

Напомним, что в апреле Путин, выступая перед депутатами на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, попросил их быть честными с людьми. Он призвал парламентариев избегать негативной практики 1990-х годов, когда многие люди строили политическую карьеру на популизме, обещая всё подряд.