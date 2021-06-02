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Путин рассказал, как повысить ответственность депутатов

02 июня 2021, 17:50  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, как повысить ответственность депутатов Госдумы перед избирателями.
Глава государства поддержал идею обязать народных избранников отчитываться перед людьми. Об этом он заявил во время видеоконференции с руководством партии "Единая Россия".
Путин также считает, что Госдуме нужны "люди от земли", которые знают реальную жизнь.
В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живёт страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят, - отметил национальный лидер.
Напомним, что в апреле Путин, выступая перед депутатами на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, попросил их быть честными с людьми. Он призвал парламентариев избегать негативной практики 1990-х годов, когда многие люди строили политическую карьеру на популизме, обещая всё подряд.

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