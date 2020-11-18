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Путин рассказал, как Пашинян сорвал готовое перемирие в октябре. Он признался, что не ожидал этого

18 ноября 2020, 12:55  •  159 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвал уже практически готовое перемирие в Карабахе в середине октября. Российский лидер признался, что никак не ожидал такого от Армении.
По словам Путина, перемирие в Карабахе могло быть заключено ещё раньше, однако этому помешала внезапная принципиальность Еревана. 19-20 октября армия Азербайджана смогла взять под контроль незначительную территорию на юге Карабаха. Президент России тогда провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и смог убедить его остановить наступление. Главным условием Алиева было возвращение беженцев - в том числе, в город Шуша. Однако Пашинян почему-то категорически отверг это предложение, и перемирие было сорвано.
Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, - отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Пашинян тогда заявил, что возвращение беженцев в Карабах создаст угрозу для Армении. Президент России признался, что так и не понял, чем именно беженцы могут угрожать нацбезопасности Еревана.
Напомним, что 10 ноября стало известно о заключении трёхстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане был создан российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.

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