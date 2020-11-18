Путин рассказал, как Пашинян сорвал готовое перемирие в октябре. Он признался, что не ожидал этого

По словам Путина, перемирие в Карабахе могло быть заключено ещё раньше, однако этому помешала внезапная принципиальность Еревана. 19-20 октября армия Азербайджана смогла взять под контроль незначительную территорию на юге Карабаха. Президент России тогда провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и смог убедить его остановить наступление. Главным условием Алиева было возвращение беженцев - в том числе, в город Шуша. Однако Пашинян почему-то категорически отверг это предложение, и перемирие было сорвано.

Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, - отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Пашинян тогда заявил, что возвращение беженцев в Карабах создаст угрозу для Армении. Президент России признался, что так и не понял, чем именно беженцы могут угрожать нацбезопасности Еревана.

Напомним, что 10 ноября стало известно о заключении трёхстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане был создан российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением перемирия.