Путин рассказал, как ему сломали нос

Владимир Путин поделился своим опытом занятий боксом на встрече в Кремле со спортсменами-олимпийцами.

В ходе встречи со спортсменами-олимпийцами в Кремле президент Владимир Путин вспомнил о том, как ему на тренировке сломали нос.

Во время беседы президент вспомнил, как посещал тренировки по боксу в детстве. Однако после получени травмы сменил занятия на борьбу дзюдо.

Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Я же во дворе рос, все просто. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан

- поделился Путин.

Президент также рассказал, что когда "нос зарос, я решил, что надо заняться борьбой".