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Путин рассказал, как ему сломали нос

12 сентября 2021, 14:55  •  78 • Политика
Владимир Путин поделился своим опытом занятий боксом на встрече в Кремле со спортсменами-олимпийцами.
В ходе встречи со спортсменами-олимпийцами в Кремле президент Владимир Путин вспомнил о том, как ему на тренировке сломали нос.
Во время беседы президент вспомнил, как посещал тренировки по боксу в детстве. Однако после получени травмы сменил занятия на борьбу дзюдо.
Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Я же во дворе рос, все просто. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан
- поделился Путин.
Президент также рассказал, что когда "нос зарос, я решил, что надо заняться борьбой".

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