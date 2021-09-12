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Путин рассказал, как ему сломали нос
12 сентября 2021, 14:55 • 78 • Политика
Владимир Путин поделился своим опытом занятий боксом на встрече в Кремле со спортсменами-олимпийцами.
В ходе встречи со спортсменами-олимпийцами в Кремле президент Владимир Путин вспомнил о том, как ему на тренировке сломали нос.
Во время беседы президент вспомнил, как посещал тренировки по боксу в детстве. Однако после получени травмы сменил занятия на борьбу дзюдо.
- поделился Путин.
Президент также рассказал, что когда "нос зарос, я решил, что надо заняться борьбой".
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