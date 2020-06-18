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Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль

18 июня 2020, 15:25  •  84 • В России

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов телеканала «Россия», звонят ли ему внуки и могут ли они вообще дозвониться в Кремль, подтвердил, что это возможно.

- Дозвониться могут, они дозваниваются, - сказал президент.

Два года назад во время «Прямой линии» глава государства рассказал, что у него двое внуков, но посетовал, что у него не всегда есть возможность пообщаться с ними столько, сколько хотелось бы. При этом в разговоре с корреспондентом «КП» Александром Гамовым Путин заметил, что, по его мнению, он хороший дедушка.

Путин - на вопрос могут ли к нему в кремлевский кабинет дозвониться внуки? : Дозвониться могут, дозваниваются

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