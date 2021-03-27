Путин рассказал, что сделал после вакцинации: "На всякий случай"

Владимир Путин рассказал, что сделал после вакцинации от коронавируса российским препаратом. Он признался, что решил заранее заготовить градусник. Президент положил его на прикроватную тумбу перед сном: "На всякий случай".

Российский лидер Владимир Путин в комментарии для передачи "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" поделился собственным опытом вакцинации от коронавируса.

Он рассказал о том, что предпринял после прививки. Президент признался, что решил заранее заготовить градусник. Он положил его на прикроватную тумбу перед сном.

На всякий случай, - отметил глава государства.

Напомним, Путин прошёл вакцинацию от COVID-19 на текущей недели. Ему ввели инъекцию одного из российских препаратов, однако какого именно - не сообщается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передавал, что никаких "побочек" после прививки у лидера страны не наблюдалось.

Напомним, медики предупреждают, что после вакцинации может фиксироваться повышенная температура. Однако это нормальная реакция организма на лекарство.