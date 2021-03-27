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Путин рассказал, что сделал после вакцинации: "На всякий случай"
27 марта 2021, 22:25 • 71 • Политика
Владимир Путин рассказал, что сделал после вакцинации от коронавируса российским препаратом. Он признался, что решил заранее заготовить градусник. Президент положил его на прикроватную тумбу перед сном: "На всякий случай".
Российский лидер Владимир Путин в комментарии для передачи "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" поделился собственным опытом вакцинации от коронавируса.
Он рассказал о том, что предпринял после прививки. Президент признался, что решил заранее заготовить градусник. Он положил его на прикроватную тумбу перед сном.
Напомним, Путин прошёл вакцинацию от COVID-19 на текущей недели. Ему ввели инъекцию одного из российских препаратов, однако какого именно - не сообщается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передавал, что никаких "побочек" после прививки у лидера страны не наблюдалось.
Напомним, медики предупреждают, что после вакцинации может фиксироваться повышенная температура. Однако это нормальная реакция организма на лекарство.
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