Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минобороны посоветовало авиации США «лекарство» от депрессий
Йемен в огне. Арабские союзники США выходят из подчинения
Суд оправдал наших олимпийцев (Руслан Осташко)
Гавайский промах: чем может обернуться для США и Японии неудачное испытание нове...
Главная / Политика

Путин рассказал, чем будет заниматься в случае поражения на выборах

01 февраля 2018, 20:39  •  239 • Политика
Такое заявление президент России сделал в ходе посещения ростовского "Ростсельмаша"
В ходе визита на завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем будет заниматься в случае поражения на выборах. По словам российского лидера, он готов рассмотреть о возможности трудоустройства в аграрном секторе.
"Если что - после 18 марта пойду работать комбайнером", - пошутил Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

239
Источник
Похожие новости
01 февраля 2018, 05:39
Посольство РФ: США нарушают неприкосновенность российской дипсобственности
01 февраля 2018, 20:39
Путин рассказал, чем будет заниматься в случае поражения на выборах
01 февраля 2018, 10:54
Додон: Евроинтеграция не повлияет на отношения России и Молдавии

01 февраля 2018, 07:39
Daily Mail: Был момент, когда Британия могла ответить России только "пластиковыми" кораблями
01 февраля 2018, 04:24
На Украине Азарова объявили в розыск из-за смехотворных обвинений в краже газа
01 февраля 2018, 04:24
"Я был депутатом, когда ее брал": Премьер Дании нашел оригинальное оправдание взятке
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 февраля 2018, 01:09
Путин удивил французов размерами золотовалютных резервов России
29 января 2018, 04:54
Просто испарились: У России нагло и безнаказанно украли триллион долларов
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
28 января 2018, 12:39
Наводнение в Париже: Лувр затоплен, метро не работает, крысы атакуют город
29 января 2018, 06:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.01.18
28 января 2018, 09:24
Киев нашёл на кого списать все неудачи Украины в Европе
31 января 2018, 02:24
Экономист: "Кремлевский список" поставил крест на премьерских амбициях Кудрина и Набиуллиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.