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Путин рассказал, чем будет заниматься в случае поражения на выборах
01 февраля 2018, 20:39 • 239 • Политика
Такое заявление президент России сделал в ходе посещения ростовского "Ростсельмаша"
В ходе визита на завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем будет заниматься в случае поражения на выборах. По словам российского лидера, он готов рассмотреть о возможности трудоустройства в аграрном секторе.
"Если что - после 18 марта пойду работать комбайнером", - пошутил Путин.
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