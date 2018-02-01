Путин рассказал, чем будет заниматься в случае поражения на выборах

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Такое заявление президент России сделал в ходе посещения ростовского "Ростсельмаша"

В ходе визита на завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем будет заниматься в случае поражения на выборах. По словам российского лидера, он готов рассмотреть о возможности трудоустройства в аграрном секторе.

"Если что - после 18 марта пойду работать комбайнером", - пошутил Путин.