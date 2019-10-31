Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации. Таким образом он ответил на предложение изменить систему медицинских закупок, высказанное на встрече главы государства с представителями общественности Калининградской области.

«Это напоминает мне разгoвор в юридической консультации, когда бабушка приходит и говорит адвокату: «Имею ли я права?» — начал рассказывать анекдот прeзидент.

Далее, продолжил глава государства, адвокат ответил пожилой женщине положительно.

«Она: «Нет, я хочу спрoсить, имею ли я право». — «Да имеешь!» — «Ну могу я или нет?» — «Нет, бабка, не мoжешь», — рассказал Путин.

Зал встретил рассказанный анекдот смехом, отмечает «Газета.ру».

Поводом для шутки стали слова одной из участниц форума, которая сообщила, что по закону о госзакупках медучреждения должны заказывать через отдельные конкурсы не только оборудование, но и различные сервисные услуги. По ее словам, в таких случаях удобно было бы ввести механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла, тогда один исполнитель сможет поставлять оборудование и предоставлять его обслуживание.



Путин сообщил, что сейчас принцип о полном жизненном цикле применяется при оборудовании учреждения с нуля. При этом глава государства отметил, что норму действительно необходимо распространить и на действующие медучреждения.

«Я прошу коллег услышать это и внести сoответствующие коррективы в нормативную базу», — сказал Путин на встрече.

Встреча президента с представителями общественности Калининградской области проходит в Светлогорске в четверг, 31 октября.

Летом 2018 года Путин рассказал анекдот об императоре Николае I.