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Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей
23 мая 2020, 16:55 • 28 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий участие в выборах лиц с криминальным прошлым. В частности, тем гражданам, которые совершили отдельные виды преступлений средней тяжести. Документ был опубликован в субботу, 23 мая, на портале правовой информации.
Проект расширил перечень статей Уголовного кодекса, лишающих права баллотироваться на выборах, осужденных по ним лиц. Среди порядка 50 новых статей есть, например, связанные с мошенничеством, растратой и реабилитацией нацизма.
Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы.
Таким образом, документ позволит максимально сократить возможность участия в выборах на государственные и муниципальные должности лиц с криминальным прошлым.
Ранее в этот же день Путин подписал еще один закон, вносящий изменения в избирательное законодательство страны. Речь идет о документе, дающем возможность проведения «дистанционного электронного голосования».
Законопроект дает возможность гражданам страны голосовать по почте, а также электронно при проведении в России выборов и референдумов.
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