Путин расшифровал русский ультиматум для НАТО

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России расшифровал русский ультиматум для НАТО.

В ходе коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин продолжил расшифровку русского ультиматума для НАТО. Формула совершенно простая: если силы альянса и дальше будут двигаться к границам России, в том числе появятся на Украине, значит, подлётное время наших ракет сократится.

Сегодня подлётное время составляет от 7 до 10 минут. А в случае неисполнения требований России мы перейдём на гиперзвук - время подлёта составит до 5 минут.

Россия не требует для себя эксклюзивных условий, но на недружественые шаги будет реагировать жёстко, - подчеркнул президент.

Ранее Россия потребовала от Соединённых Штатов убраться с территории бывшего СССР и прекратить использование отколовшихся от нашей страны окраин для военной деятельности. Это не гипербола, не кликбейтный заголовок и не измышления экспертов, от мнения которых ничего не зависит, а официальный документ, опубликованный 17 декабря Министерством иностранных дел России. И МИД выразил надежду, что Соединённые Штаты уже в ближайшее время вступят в переговоры по проекту обнародованного документа.

Президент России тем временем продолжает свою речь: