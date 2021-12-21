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Путин расшифровал русский ультиматум для НАТО

21 декабря 2021, 14:55  •  86 • Политика
Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России расшифровал русский ультиматум для НАТО.
В ходе коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин продолжил расшифровку русского ультиматума для НАТО. Формула совершенно простая: если силы альянса и дальше будут двигаться к границам России, в том числе появятся на Украине, значит, подлётное время наших ракет сократится.
Сегодня подлётное время составляет от 7 до 10 минут. А в случае неисполнения требований России мы перейдём на гиперзвук - время подлёта составит до 5 минут.
Россия не требует для себя эксклюзивных условий, но на недружественые шаги будет реагировать жёстко, - подчеркнул президент.
Ранее Россия потребовала от Соединённых Штатов убраться с территории бывшего СССР и прекратить использование отколовшихся от нашей страны окраин для военной деятельности. Это не гипербола, не кликбейтный заголовок и не измышления экспертов, от мнения которых ничего не зависит, а официальный документ, опубликованный 17 декабря Министерством иностранных дел России. И МИД выразил надежду, что Соединённые Штаты уже в ближайшее время вступят в переговоры по проекту обнародованного документа.
Президент России тем временем продолжает свою речь:
Разумеется, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жёстко реагировать. И имеем на это полное право. Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей территории. За тысячи! И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам - сразу ссылаются на международное право, устав ООН. Эти манипуляции надоели!

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