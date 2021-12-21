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Путин расшифровал русский ультиматум для НАТО
21 декабря 2021, 14:55 • 86 • Политика
Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России расшифровал русский ультиматум для НАТО.
В ходе коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин продолжил расшифровку русского ультиматума для НАТО. Формула совершенно простая: если силы альянса и дальше будут двигаться к границам России, в том числе появятся на Украине, значит, подлётное время наших ракет сократится.
Сегодня подлётное время составляет от 7 до 10 минут. А в случае неисполнения требований России мы перейдём на гиперзвук - время подлёта составит до 5 минут.
Ранее Россия потребовала от Соединённых Штатов убраться с территории бывшего СССР и прекратить использование отколовшихся от нашей страны окраин для военной деятельности. Это не гипербола, не кликбейтный заголовок и не измышления экспертов, от мнения которых ничего не зависит, а официальный документ, опубликованный 17 декабря Министерством иностранных дел России. И МИД выразил надежду, что Соединённые Штаты уже в ближайшее время вступят в переговоры по проекту обнародованного документа.
Президент России тем временем продолжает свою речь:
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